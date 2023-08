Zware loting Van de Zandschulp in eerste ronde US Open

Van de Zandschulp begint voor de derde keer aan het hoofdtoernooi van de US Open. Bij zijn eerste deelname, in 2021, reikte hij tot de kwartfinale. Vorig jaar werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld. Thompson staat voor de achtste keer in het hoofdtoernooi. In 2020 bereikte hij de vierde ronde. Dat is ook zijn beste prestatie in een Grand Slamtoernooi.