Waar kun je dit weekend in onze provincie topsport kijken?

In de derde divisie spelen op Hercules na alle Utrechtse clubs uit. IJsselmeervogels gaat op bezoek bij Staphorst, Eemdijk reist af naar VVSB en DOVO speelt uit tegen DEM. De verste reis is voor Sportlust'46, dat in Zuid Limburg aantreedt tegen Meerssen. Kampong gaat in Haaksbergen op bezoek bij HSC'21.