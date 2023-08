Verschoor mikt op punten in thuisrace: 'Enorm veel zin in Zandvoort'

Met nog drie ronden te gaan in het kampioenschap hoopt Verschoor een plaats in de top-5 van het wereldkampioenschap te bemachtigen. Momenteel staat de Benschopper achtste. Verschoor staat slechts 36 punten achter op Victor Martins, die nu 5e staat. Belangrijk zal zijn om uit de problemen te blijven op de baan en de afstelling van de auto goed voor elkaar te krijgen. “Het is altijd belangrijk om een ??snelle start te hebben in het weekend, maar het is niet altijd gemakkelijk. Je hebt veel tegenslagen in een seizoen, vooral dit jaar. Ik heb het gevoel dat we het dit seizoen beter hadden kunnen doen. Op Spa-Francorchamps gooiden we negen punten weg en dat was erg jammer", kijkt hij terug op zijn laatste race die eindigde in een onnodige diskwalificatie. "Als ik kijk hoe vaak dat dit jaar is gebeurd, is het ongelooflijk dat we nog steeds op P8 staan. Ik hoop dat we het dit weekend een beetje goed kunnen maken, maar ook in Monza en Abu Dhabi."