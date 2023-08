Kijk terug: FC Utrecht verliest ook van PEC Zwolle 'Dramatische seizoenstart ook voor ons frustrerend'

De grote vraag in de aanloop naar de wedstrijd van dit weekend is of PEC Zwolle-uit de laatste wedstrijd is van Tasos Douvikas in het shirt van FC Utrecht. "Ik weet het niet", zegt Silberbauer. "Het is geen geheim dat hij graag een stap wil maken en het is geen geheim dat FC Utrecht een goede prijs wil vangen. Of hij vertrekt is niet mijn afdeling. Ik moet het doen met de spelers die op de training komen."