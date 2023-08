LIVEBLOG: FC Utrecht onder hoogspanning tegen PEC Zwolle

Utrecht - Nul punten uit twee wedstrijden, nul doelpunten gemaakt en de topscorer van vorig seizoen vertrokken naar Celta de Vigo. Het is duidelijk dat de druk groot is op FC Utrecht, in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen promovendus PEC Zwolle. Want in dat duel telt maar één ding, winnen om een eventuele crisis de bezweren. PEC Zwolle - FC Utrecht is Live te volgen in Namen en Rugnummers via onze LIVESTREAM met commentaar van René van den Berg, Bert Kous en Erik van der Meer en via dit LIVEBLOG.