Erik analyseert FC Utrecht - Heerenveen: 'Kaas van het brood laten eten'

Al vanaf de eerste seconden leek het alsof de spelers niet deden wat trainer Michael Silberbauer wilde denkt Van der Meer. "Het plan was druk zetten op de tegenstander. Daar zag ik niks van terug. De hele ploeg moet na 40 seconden mee en de linksback is te laat. Daarna laat de hele voorhoede van FC Utrecht het afweten. Heerenveen had alle tijd om de bal te spelen. Als het wel gebeurde waren de looplijnen niet goed. Dit is iets wat je gewoon kan trainen." Van der Meer snapt dat FC Utrecht het plan vervolgens liet varen. "Op deze manier is het allemaal verspilde energie. Het was enorm warm, dus dan is het alleen maar zonde. Wel jammer, want lukt het wel dan staat het publiek er ook meteen achter."