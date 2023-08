Derde divisie: Eemdijk koploper na spectaculaire slotfase, IJsselmeervogels verliest, DOVO gelijk

DOVO pakte in Beverwijk het eerste punt van de nieuwe competitie. Uit tegen DEM werd het 2-2. Bij rust was het 2-1 voor de thuisploeg, die al in de eerste minuut een strafschop kreeg. Thom de Vries miste. "We begonnen niet scherp, we hadden lang nodig om in de wedstrijd te komen", zei trainer Florian Wolf, die niet tevreden was over de eerste helft. "We konden wel wat brengen in de tweede helft, maar ik ben tevreden over de tweede helft. We hadden zelfs drie punten verdiend", besluit de DOVO-trainer.