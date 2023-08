Van de Zandschulp zonder verwachtingen naar US Open

"Het toernooi van Winston-Salem van vorige week kwam eigenlijk veel te vroeg. Maar ik wilde gewoon alvast in de Verenigde Staten zijn en anders had een wedstrijd als die ik daar speelde me hier misschien overkomen", aldus de Veenendaler. Hij verloor vorige week in Winston-Salem van de nummer 385 van de wereld, de Amerikaan Omni Kumar. "Als de US Open er niet aan zou komen, dan had ik vorige week nooit gespeeld. Maar het is goed dat ik vorige week al mijn eerste potje heb gespeeld."