Pessel & Boonen: 'Waarom je druk maken over Europees voetbal? We willen herkenbaar voetbal zien!'

Na de 1-0 tegen PEC Zwolle zijn de conclusies duidelijk: Van der Hoorn en Viergever zijn te traag in de opbouw en Ryan Flamingo viel goed in. Maar vooral: als je de prestaties van FC Twente ziet, waarom zouden we ons in Utrecht dan druk maken over Europees voetbal? Herkenbaar voetbal, dat willen de mensen zien.