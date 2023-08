Van Boekel scheidsrechter bij FC Utrecht - Feyenoord

Van Boekel (47) is al sinds 2006 scheidsrechter in het betaalde voetbal. Hij leidde zijn eerste wedstrijd van FC Utrecht in 2006. FC Utrecht won die wedstrijd met 5-0 van RKC Waalwijk. In totaal kwam hij 35 keer in actie als arbiter van een duel van FC Utrecht: 32 keer in de eredivisie en drie keer in de KNVB beker.