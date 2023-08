Spelers FC Utrecht trekken boetekleed aan na ontslag Silberbauer: 'Wij hebben niet geleverd, hij is de kop van Jut'

Penders neemt nu tot en met de wedstrijd tegen Feyenoord de taken van Silberbauer over. "Wat er daarna gebeurt is moeilijk te voorspellen. Daar heb ik ook geen invloed op. Het enige waar ik invloed op heb is aankomende zondag en daar ga ik alles aan doen." Maar FC Utrecht gaat tegen Feyenoord niet spelen in het 5.3.2-systeem waarmee Penders in Eindhoven zo succesvol was. "Dat zou heel gek zijn omdat ik alles samen met Michael heb gedaan. Wij zaten op één lijn."