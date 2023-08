Hoe verontrustend is de seizoenstart van FC Utrecht? Zo begonnen de Utrechters de afgelopen 10 jaar aan de competitie

In het seizoen 2014/2015 begon FC Utrecht nog met een 2-0 nederlaag bij PEC. Hierna werd in Utrecht met 2-1 gewonnen van Willem II en in Rotterdam werd Feyenoord met 1-2 verslagen. Hierdoor had FC Utrecht, waar Rob Alflen de hoofdtrainer was, de vijfde plek in handen. Dit was ook direct het hoogste dat FC Utrecht dat seizoen zou staan. Hierna ging het bergafwaarts en FC Utrecht stond na 34 duels op de elfde plek.