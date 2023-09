Hercules hoopt op geld na transfer Van Sas naar Feyenoord

Mikki van Sas is blij met zijn terugkeer in Nederland. "De laatste dagen is het snel gegaan", vertelt Van Sas op de website van zijn nieuwe club. "Ik ben er trots op dat ik me nu speler van Feyenoord mag noemen. De cirkel is in zekere zin rond, want ooit ben ik in de F-jes hier gescout. Bij Feyenoord wil ik de volgende stap zetten in mijn loopbaan en ik hoop te kunnen bijdragen aan verder succes van de club."