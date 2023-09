KIJK TERUG: Feyenoord droogt FC Utrecht af: 'Ron Jans onderweg naar de Galgenwaard'

Penders zag zijn ploeg nog furieus beginnen, maar verloor naarmate de wedstrijd vorderde steeds minder grip op het sterke Feyenoord. "Dit doet heel veel pijn. We wisten hoe goed Feyenoord was, maar wilden er als team voor knokken. Dat hebben de jongens gedaan, maar Feyenoord is gewoon beter." Penders wilde niet op spelers individueel ingaan, maar dat het beter moet vond ook hij. "Ik loop lang genoeg mee om te weten dat het snel kan keren. Daar houden we ons aan vast. Het is niet makkelijk nu het zo onrustig is. We moeten bij elkaar blijven nu, want als we uit elkaar vallen hebben we een groter probleem. Feyenoord is Champions League-waardig, dus dat zat ook niet mee."