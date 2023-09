LIVEBLOG: FC Utrecht maakt tegen Feyenoord eerste goal van het seizoen

Utrecht - Komt er een schokeffect bij FC Utrecht, na het ontslag van trainer Michael Silberbauer afgelopen dinsdag? Het zal een behoorlijke schok moeten zijn, want zondag in de Galgenwaard is landskampioen Feyenoord de tegenstander. Niet de makkelijkste start dus voor interim-trainer Rob Penders. FC Utrecht - Feyenoord is te horen via de LIVESTREAM van RTV Utrecht en via dit LIVEBLOG.