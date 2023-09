Amateurvoetbal: Koploper Eemdijk blijft met beide benen op de grond: 'Het was niet goed genoeg vandaag'

Hercules, dat net als Eemdijk de eerste twee duels had gewonnen, ging in Friesland met 3-2 onderuit tegen Harkemase Boys. De thuisploeg leidde bij rust met 2-0. In de tweede helft knokten de Utrechters zich terug in de wedstrijd, maar tien minuten voor tijd bracht Harkemase Boys de marge weer op twee. In de extra tijd kreeg Hercules-invaller Franslin Nsingi de rode kaart.