Amateurvoetbal: Koploper Eemdijk blijft met beide benen op de grond, historische zege Kampong

Kampong pakte in de uitwedstrijd tegen Hoogeveen de eerste driepunter van het seizoen. In het debutantenbal -beide ploegen promoveerden afgelopen seizoen- zegevierden de Utrechters met 3-0. Grote man was Siemen Eijkemans. Hij scoorde twee keer, nadat hij in het veld was gekomen voor de geblesseerde Berend Witteveen, die de 1-0 had gemaakt.