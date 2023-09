Lars van den Berg blikt terug op Tour debuut: 'Kippenvel'

Van den Berg had afgelopen Tour de France een belangrijke knechtenrol voor zijn Franse kopman Gaudu. De renner moest zijn kopman zo lang mogelijk proberen bij te staan in de bergen en wist in etappe 12 in de groep met favorieten voor de gele trui stand te houden. Er waren nog meerdere renners vooruit maar Van den Berg greep zijn kans voor een mooie top twintig notering. "Ik heb hartstikke hard afgezien om al die bergen te overleven. Het maakt me niet uit of de rest wel of niet sprint, ik ging er mooi voor. Voor hetzelfde geld rijd je een top tien in de Tour de France." Uiteindelijk sprintte Van den Berg die etappe naar een zeventiende plaats: vóór Adam Yates en achter gele trui drager Jonas Vingegaard.