De opmerkelijke keuze van Jordy Hilterman: 'Nog geen moment spijt gehad'

Bunschoten-Spakenburg - Jordy Hilterman voetbalt sinds afgelopen zomer bij Eemdijk. En dat is best wel een opmerkelijke stap. De lange aanvaller doorliep namelijk de jeugdopleiding van Volendam, en speelde in de tweede divisie voor Koninklijke HFC, Katwijk en Rijnsburgse Boys. Als spelers van zijn kaliber in Bunschoten-Spakenburg terecht komen, is dat meestal bij IJsselmeervogels of Spakenburg.