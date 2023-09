Door de Lens van Ankie: gooi de bal maar weer op

Terwijl Hans over de camping raast, kijken wij onder het genot van een kjottkaker hoe liefdes zich ontspruiten bij B&B’s elders in Europa. Niets menselijks is ons vreemd. "We zijn in Bergen. Nee, niet in De bergen. En nee, we zijn niet bij een rivier. Voor de verandering." Het achtergebleven thuisfront in Nederland is er na alle berichtgevingen in de media helemaal niet gerust op. En ik: ik luister naar het gedreun van de regen op het dak en kijk naar het overstroomde campingpad voor ons, waar de laatste twee caravans hun indoorweekte voortenten inpakken, en kom eindelijk tot rust.