Amateurvoetbal kijken? GVVV snakt naar zege, Eemdijk wil koploper blijven

Eemdijk en SC Genemuiden eindigden vorig seizoen als eerste en derde in de vierde divisie B. Na drie speelronden zijn de twee promovendi nu de nummers 1 en 3 in de derde divisie. Vanmiddag staan ze tegenover elkaar op de Wetering in Genemuiden. Aftrap is om 14.30 uur.