FC Utrecht-speler Iqbal krijgt rood in interland

Utrecht/Bunschoten-Spakenburg - Zidane Iqbal ontbreekt dit weekend in de selectie van Irak, tijdens de finale om de Koningsbeker in Thailand. Irak plaatste zich voor die finale door na strafschoppen te winnen van India, maar de middenvelder van FC Utrecht werd in de extra tijd uit het veld gestuurd en is daarom geschorst voor de finale.