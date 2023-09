Spanning stijgt bij speelsters en club: vrouwen FC Utrecht klaar voor terugkeer in de eredivisie

"Als je in de Galgenwaard speelt wil je het wel sfeervol hebben, we hebben in de coronatijd gezien dat in een leeg stadion een wedstrijd spelen niet is wat we willen, dat is niet leuk. "We moeten gaan leren hoeveel publiek er op af komt. Maar als er zo'n vierhonderd mensen komen kijken is dat veel leuker op trainingscomplex Zoudenbalch." Ook de belasting van het veld speelt een rol, volgens van Es. "En je moet niet ontkennen dat het vrouwenvoetbal nog een groei aan het doormaken is. Het mannenvoetbal krijgt veel meer inkomsten en exposure. Dat is gewoon een feit. We proberen het vrouwenvoetbal aan alle kanten onder de aandacht te brengen. Als de interesse zo hoog blijft als aanstaande zondag, kunnen wij ook meer gaan faciliteren."