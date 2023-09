Ode van Korneel: 'Mosterd na de maaltijd'

De ode van Korneel is een vast onderdeel van Een Berg Sport. Dat is iedere vrijdag vanaf 17.15 te zien op RTV Utrecht. Vandaag is Liza van der Most te gast. Zij is de aanvoerder van het dameselftal van FC Utrecht dat komende zondag met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord terugkeert in de eredivisie.