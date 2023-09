Erik analyseert FC Utrecht - Feyenoord: 'Tegengoals waren lachwekkend'

Al in de 8e minuut komt Feyenoord op voorsprong. Ook nu weer, net als het hele seizoen, door gestuntel achterin. "De doelpunten. Dat is eigenlijk gewoon lachwekkend. Bij de 0-1 is het heel overzichtelijk te dekken, maar Flamingo, Van der Hoorn en Sagnan kijken alle drie naar de bal en laten hun speler lopen." Ook bij de 1-3 in het Comedy Capers volgens de analist. "Sagnan en Van der Hoorn lopen elkaar in de weg. Koppen de bal ook nog eens vooruit terwijl ze hem ook kunnen laten lopen voor Barkas. Dan gaat Sagnan in het vervolg heel onbeholpen over de bal heen. Maar nu. Het is nog veertig meter naar het doel en wat doet Van der Hoorn? Hij loopt gewoon met Gimenez mee. En dan laat hij hem ook nog afwerken! Dat kan echt niet op dit niveau. En natuurlijk is het een blunder van Barkas, maar dat ziet iedereen."