GVVV weer onderuit: 'In de tweede divisie zijn geen makkelijke tegenstanders'

Spakenburg had tegen AFC, net als vorige week tegen Koninklijke HFC, het betere van het spel, maar miste, net als vorige week, een aantal opgelegde kansen. Na 25 minuten hadden de Blauwen op 3-0 moeten staan, maar het was AFC dat na 28 minuten op voorsprong kwam. "We hebben ze in het eerste half uur overlopen, het is ongelofelijk dat wij niet scoren vandaag", zei verdediger Koos Werkman na afloop.