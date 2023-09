Reuzensprong Van den Broek na toernooizege in Haren: 'Maar ik kom nog hoger'

"Maar volgens mij ga ik nog verder stijgen", zegt Van den Broek. "Want de laatste punten die op de wereldranglijst zijn bijgeteld zijn die van Oldenzaal, die van Haren staan er nog niet in." In Oldenzaal, vorige week, bereikte ze de kwartfinale van het sterk bezette toernooi in Oldenzaal. Afgelopen weekend in Haren was de Driebergse de beste. "Ik denk dat ik rond 750 uit ga komen nu."