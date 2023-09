Door de Lens van Ankie: 'Ga sámen de voetbalwereld regeren'

Hoewel het alweer even geleden is, staat het me nog helder voor de geest. Zondagmiddag borrelt het weer op. Het is warm. Bloedheet. Sterker nog, het is de warmste 10 september die ons weerstation in De Bilt ooit heeft gemeten. En in dit uitzonderlijke weer en onder toeziend oog van vele duizenden enthousiaste, fanatieke supporters wint het gloednieuwe vrouwenelftal van FC Utrecht vol overgave haar eerste memorabele wedstrijd in de eredivisie.