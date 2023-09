Afscheid Van Veenendaal in uitverkochte Galgenwaard

De Nieuwegeinse debuteerde op 7 maart 2011 in de met 6-0 gewonnen interland tegen Zwitserland. In totaal kwam ze tot 91 interlands voor Oranje. Van Veenendaal was eerste keeper tijdens het gewonnen EK 2017 en werd op het WK 2019 verkozen tot beste keeper van de wereld. Tijdens de uitreiking van The Best FIFA Women’s Goalkeeper in 2019 werd zij eveneens als beste gekozen.