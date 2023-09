Van de Zandschulp stunt met Daviscupzege op Amerikaan Paul

De naar de 68e plek afgezakte Veenendaler toonde na een matige periode weer eens zijn beste tennis. Hij serveerde goed, maakte weinig fouten en zette Paul, de nummer 13 van de wereld, continu onder druk met harde slagen. Ook in de servicegames van de Amerikaan zat Van de Zandschulp er regelmatig dichtbij, al vielen er in de eerste set geen breaks. Op 5-5 kwam de Nederlander in zijn eigen game nog op 0-30, maar daar serveerde hij zich knap onderuit. Uiteindelijk domineerde hij in de tiebreak: 7-2.