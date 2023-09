Amateurvoetbal: twee derdedivisietoppers in Bunschoten

Eemdijk - Hercules is ook het duel tussen de trainers Willem Romp en René van der Kooij. Romp is een Herculaan in hart en nieren. Van der Kooij was in Voordorp nog zijn 'baas', voordat Romp op eigen benen ging staan. Franslin Nsingi, spits van de Utrechters, maakte vorig seizoen zijn doelpunten in het shirt van Eemdijk. Hij staat vanwege een schorsing om 14.30 uur echter niet aan de aftrap op de Vinken.