Er is veel veranderd bij FC Utrecht onder Jans: 'Alsof we de competitie opnieuw beginnen'

Erik van der Meer heeft zijn analyse deze week gewijd aan Heracles-speler Emil Hansson. De Noor was de grote uitblinker bij de ploeg uit Almelo in de laatste competitiewedstrijd tegen Excelsior. "Ik zie hem graag aan de linkerkant. De zoon van de Zweedse voormalig-profvoetballer Patrik Hansson is rechtsbenig met een goed schot. Dat wordt lastig voor de verdedigers van FC Utrecht als hij naar binnen gaat. Maar hij kan ook buitenom. Hier geeft hij een voorzet met zijn linkerbeen waar Heracles uit scoort. Die moet je zaterdag echt in de gaten houden." Dat hoefde Van der Meer aan Jans overigens niet te vertellen. "We hebben de bespreking net gehad. Dat is wel jammer", knipoogde Jans. "We hebben zeker aandacht aan hem besteed. Hij is bij Heracles helemaal opgebloeid. Die voorzetten met zijn 'zwakke' been waren wel opvallend, want eigenlijk ligt zijn kracht in het naar binnenkomen." Van der Meer denkt dat er zware taak is weggelegd voor de back van FC Utrecht. "Je moet hoek de hoek kiezen en hem dwingen één kant op te gaan. Je ziet veel backs die niet goed gaan en toch de ruimte geven. Het is geen hogere wiskunde om goed te staan en dit er in ieder geval uit te halen."