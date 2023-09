Spektakel bij beloften en vrouwen FC Utrecht: twee hattricks, veel doelpunten en vrouwen pakken koppositie

In de 54e minuut deed Bo van Egmond met een stiftje nog wat terug voor Zwolle (1-3), maar van een ommekeer in de wedstrijd was toen geen sprake. Want in de 76e minuut scoorde Roosjen voor Utrecht haar derde treffer (1-4) en dus een hattrick. Uiteindelijk werd het in de blessuretijd nog wel even spannend, omdat Bo van Egmond daarin twee keer wist te scoren en zo ook een hattrick maakte (2-4 en 3-4).