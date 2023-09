Motorcoureur Wayne Tessels wereldkampioen: 'Hoogtepunt van mijn carrière'

Lopik - Wayne Tessels is met zijn team ChromeBurner RAC41 Honda wereldkampioen Endurance geworden. De coureur uit Lopik was de slotrijder. Hij zorgde ervoor zijn ploeg in de slotwedstrijd als tweede finishte, wat voldoende was voor de wereldtitel. In de Endurance rijden de teams een wedstrijd over 24 uur.