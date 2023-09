Handbal Houten heeft het lastig in de Bene League: 'Hopen af en toe te stunten'

De ploeg uit Houten wist in de eerste twee wedstrijden nog niet te winnen. Het verschil tussen de eredivisie en de BENE League is groot merkt ook aanvoerder Ruben de Bok: "Het tempo is hoger, het is fysiek wat zwaarder en je ziet dat de selecties waar je tegen speelt ook breder zijn. Er wordt veel meer door gewisseld dan in de eredivisie."