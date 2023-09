Door de Lens van Ankie: de eeuwige gunfactor van Femke

Eén keer eerder zag ik net zulk helder water: in Mexico. Kijkend naar het meer met op de achtergrond een enorme gletsjer voel ik met mijn hand het water. Terwijl mijn vingers al na enkele seconden beginnen te tintelen van de kou, droom ik over blote voeten friemelend in het zachte witte zand van het lauwwarm zeewater in de hoofdstad van de Maya-wereld. Ik zie ze glashelder voor me.