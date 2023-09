De hockeybal gaat weer rollen, Utrechtse coaches vol goede moed

De mannen van Schaerweijde uit Zeist handhaafden zich afgelopen seizoen met de grootst mogelijke moeite via de play-outs in de hoofdklasse. En dan vertrokken er ook nog eens een aantal oudgedienden, onder wie sterkhouder Mats Marree, die dit seizoen voor Kampong gaat spelen. "Ons doel is om volgend jaar weer in de hoofdklasse te spelen", stelt coach Albert-Kees Manenschijn. "Het liefst zonder play-outs. Maar met al die nieuwe spelers hebben we wel tijd nodig om tot optimale prestaties te komen."