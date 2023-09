Unicum: drie Bunschotense clubs in hoofdtoernooi KNVB beker

Spakenburg en Eemdijk gingen in de tweede voorronde met de hakken over de sloot. Spakenburg, dat tegen vierdedivisionist Scherpenzeel de laatste 20 minuten een man meer had na een rode kaart voor Scherpenzeler Willigenburg, maakte pas ver in de blessuretijd de enige treffer van de wedstrijd. Floris van der Linden was de gevierde man.