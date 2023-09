Judoka's Van't End en Korrel niet naar GP Azerbeidzjan vanwege veiligheid: 'Niet blij mee'

Driebergen-Rijsenburg/Vianen - De Nederlandse judoka's doen niet mee aan het grandslamtoernooi in Azerbeidzjan vanwege de situatie in het land. In totaal vijftien judoka's, waaronder regiogenoten Noël van 't End uit Driebergen en Michael Korrel uit Vianen, zouden vanaf vrijdag in de hoofdstad Bakoe in actie komen.