Zes regioclubs hoofdtoernooi KNVB Beker in, Hercules stunt tegen tweededivisionist

De wedstrijden in de eerste ronde van het bekertoernooi worden op 31 oktober en 1 en 2 november afgewerkt. In de loting spelen de amateurclubs, in het geval ze een betaald voetbalclub loten, hoe dan ook een thuisduel. Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en FC Twente stromen, vanwege hun Europese duels, automatisch in de tweede ronde in.