Van den Berg niet fit genoeg voor EK op de weg: 'Met blessure uit Vuelta teruggekomen'

De sprinter van Education First reed deze maand nog de Ronde van Spanje. Daarin was hij in de 19e etappe van La Bañeza naar Íscar dicht bij de dagzege. In de massasprint legde hij het net af tegen de Italianen Alberto Dainese en Filippo Ganna. Zijn derde plaats die dag was zijn beste prestatie in zijn eerste grote ronde.