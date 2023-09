Vooruitblik amateurvoetbal: 'IJsselmeervogels kán niks rechtzetten tegen Hercules'

Provincie Utrecht - Op de dag dat ook in de lagere klassen de bal weer gaat rollen staan in de derde divisie twee provinciale derby's op het programma. De meest in oog springende is die tussen Hercules en IJsselmeervogels. Dat is een herhaling van de kwartfinale van de play-offs van afgelopen seizoen. Hercules vernederde de Vogels toen: het won thuis met 6-0 en uit met 5-0.