FC Utrecht krijgt klop in Nijmegen: 'Niet in paniek raken'

Trainer Ron Jans had één wijziging doorgevoerd bij FC Utrecht. Doelman Vasilis Barkas ontbrak in Nijmegen wegens ziekte. Onder de lat stond voormalig NEC-keeper Mattijs Branderhorst. "Ik had me mijn debuut wel iets anders voorgesteld. Van alle wedstrijden had ik wel gehoopt deze te kunnen spelen. Ik heb hier vier jaar mogen spelen. Het is mooi dat het Nijmeegse publiek me aanmoedigde, maar de eerste drie ballen die ik op goal kreeg gingen er allemaal in", vat Branderhorst samen. "Ze hebben gewoon terecht gewonnen en het is jammer dat ik niet iets extra's heb kunnen brengen."