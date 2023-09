LIVEBLOG: FC Utrecht gaat tegen NEC voor tweede zege onder Ron Jans

Utrecht - Een week na de overwinning op Heracles speelt FC Utrecht dit weekend weer een uitwedstrijd. Zaterdagavond om 18.45 uur is in Nijmegen NEC de tegenstander. Die ploeg heeft 1 punt meer dan FC Utrecht en staat dertiende. NEC - FC Utrecht is te beluisteren via onze LIVESTREAM . Ook kunt u de wedstrijd volgen via dit LIVEBLOG.