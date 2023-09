Ron Jans gaat niet veel veranderen aan basiself FC Utrecht

Jans heeft daar ook wel een verklaring voor. "Een aantal jongens zaten er echt doorheen in de slotfase. Dat komt door de intensiteit van de wedstrijd, maar ook doordat een aantal jongens nog maar heel weinig wedstrijden van 90 minuten in de benen hebben de laatste maanden." Daarbij doelt hij om Romeny, Fraulo, Boussaid en Van der Maarel. "Maar ook Victor Jensen had het moeilijk in de laatste tien minuten en dat is toch een loopwonder", aldus Jans.