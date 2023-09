Erik analyseert Heracles - FC Utrecht

Het grootste verschil misschien wel dat FC Utrecht voor het eerst dit seizoen met lef speelde. "Waar vorige wedstrijden vaak gekozen werd om een bal terug te spelen ging nu alles vooruit. Soms zelfs tussen twee linies door", Van der Meer heeft er van genoten. "Dat is wat we willen zien. In twee drie passen staan we aan de andere kant van het veld. Het is fantastisch dat Ron Jans dit binnen een week voor elkaar heeft gekregen. Twee dingen zijn daarin belangrijk geweest. De juiste spelers op de juiste plek zetten en duidelijkheid geven hoe we met zijn allen gaan spelen."