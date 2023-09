Derde thuiszege op rij: Jong FC Utrecht bindt ook Cambuur aan zegekar

Jong FC Utrecht had het vervolgens lastig. De Friezen zetten hoog druk in de hoop een derde treffer te forceren en de talenten van Utrecht hadden moeite daar onderuit te voetballen. Toch waren het de Domstedelingen die weer op voorsprong kwamen. In de 88e minuut was het Rafik El Arguioui die na een lange solo de 3-2 binnenprikte.