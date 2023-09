Uitslagen en interviews: GVVV na bijzondere goal langs AFC, regioderby's in derde divisie doelpuntloos

Trainer Gery Vink van GVVV zag dat zijn ploeg het in her eerste kwartier moeilijk had. "Ik weet niet of we wakker moesten worden. Zij startte in een hoog spelritme. We hadden moeite om in de duels te komen maar op een gegeven moment gingen we in hun tempo denken. En dan zie je dat we moeilijk te bespelen zijn."