Uitslagen en interviews: GVVV na bijzondere goals langs AFC, regioderby's in derde divisie doelpuntloos

GVVV had het in het eerste kwartier moeilijk tegen het altijd lastige AFC. De Veenendalers herpakten zich en speelde vervolgens een sterke 75 minuten. Na 28 minuten opende Leroy George op fraaie wijze de score. De voormalig aanvaller van FC Utrecht schoot een vrije bal in één keer binnen. GVVV had de grootste kansen in de wedstrijd maar vergat zichzelf nog in de eerste helft te belonen.