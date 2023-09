Namen & Rugnummers topscorer: El Azzouti stoomt op

Provincie - De twee streekderby's in de derde divisie, Hercules - IJsselmeervogels en Kampong - Eemdijk, eindigden in 0-0. Van de overige dertien teams waarvan de spelers in aanmerking komen voor dit klassement kwamen ook FC Utrecht, DOVO, Hoogland en DHSC niet tot scoren, terwijl de vrouwen van FC Utrecht helemaal niet in actie kwamen.